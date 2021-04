Erster Mensch im Weltall: Russland feiert 60. Jahrestag groß

60 Jahre nach dem ersten Flug eines Menschen ins Weltall feiert Russland seinen Helden Juri Gagarin und das historische Ereignis groß. Vier Kosmonauten auf der Raumstation ISS erinnerten in einer Grußbotschaft aus dem All am Montag ihre Landsleute an Gagarins 108-minütigen Flug am 12. April 1961. "An diesem Tag erfuhr der ganze Planet seinen Namen, zugleich begann auch eine neue Geschichte, die Geschichte der bemannten Raumfahrt", sagte Kosmonaut Sergej Kud-Swertschikow.

SN/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV Ausstellung in Moskau erinnert an Gagarins Weltraumflug vor 60 Jahren