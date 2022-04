Erster Nachweis einer Krallenmöwen-Sichtung in Österreich

BirdLife Österreich hat eine "ornithologische Sensation" gemeldet: Am Innstau bei Angath/Kirchbichl in Tirol wurde eine Korallenmöwe entdeckt. Das sei der erste Nachweis für Österreich, ihr Brutgebiet liegt eigentlich im Mittelmeerraum, berichtete die Vogelschutzorganisation am Donnerstag. Somit wurden in unserem Land bisher 444 Vogelarten festgestellt.

SN/APA/BIRDLIFE ÖSTERREICH/M. MARXG "Ornitholigische Sensation"