Erster Satellitenstartplatz auf europäischem Festland wirdeingeweiht

Nach mehrjähriger Vorbereitung wird im Norden von Schweden der nach Betreiberangaben erste Satellitenstartplatz auf dem europäischen Festland eröffnet.

Schwedens König Carl XVI. Gustaf, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson wollen dafür am Freitag (ab 10.15 Uhr) zur Einweihung des Weltraumbahnhofs im Raumfahrtzentrum Esrange in der Nähe von Kiruna symbolisch ein Band zerschneiden. Von der Leyen und weitere Vertreter der EU-Kommission sind anlässlich der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die das skandinavische Land zum Jahreswechsel übernommen hat, in der Region zu Gast.

Esrange soll nach Angaben des schwedischen Raumfahrtunternehmens SSC einen unabhängigen europäischen Zugang zum All bieten und damit den EU-Weltraumbahnhof bei Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana ergänzen. Zum einen sollen von Nordschweden aus Satelliten in den Orbit geschossen werden, zum anderen sollen dort auch wiederverwendbare Raketen getestet werden. Der erste Satellitenstart ist für Ende 2023 geplant.