Es gibt auch die guten Aerosole

Begonnen hat die Forschung in Krimml. Die Sprühnebel der Wasserfälle sind nicht nur für die Atemwege gesund.

Aerosole sind in Coronazeiten stark in Verruf geraten. Bei den Krimmler und anderen Wasserfällen entfalteten sie jedoch unter anderem eine das Immunsystem stärkende Wirkung, sagt Arnulf Hartl, Leiter des Instituts für Ökomedizin an der PMU Salzburg.

Herr Hartl, ich erreiche Sie auf dem Weg ins Krimmler Achental, was machen Sie dort? Arnulf Hartl: Die Krimmler Wasserfälle müssen alle zehn Jahre wieder zertifiziert werden, um ein anerkanntes staatliches Heilmittel zu bleiben. Dafür entnehmen wir Wasserproben aus der Ache.

...