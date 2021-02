"Es gibt definitiv Grund für Optimismus": Was Österreich vom Impfvorreiter Israel lernen kann

Bis Ende März sollen mehr als fünf Millionen Israelis geimpft sein: Was Österreich aus den Erfahrungen des Impfvorreiters schließen kann.

Die Verteilung des Impfstoffs gegen das Coronavirus lief in dem kleinen Nahostland Israel von Anfang an wie geschmiert. Da die Bevölkerungszahlen Israels und Österreichs fast identisch sind: Welche Erkenntnisse gibt es bislang - und was können wir daraus lernen?



1. Wie viele Menschen sind in Israel geimpft worden?

Seit dem Beginn der Kampagne am 21. Dezember sind 3,9 Millionen Israelis geimpft worden. Das entspricht rund 43 Prozent der Bevölkerung, wie das Gesundheitsministerium in Jerusalem zu Wochenbeginn ...