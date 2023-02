"Es gibt schon mehr Hitze- als Verkehrstote"

Helga Kromp-Kolb fordert von der Politik und Kammern mehr Engagement beim Klimaschutz und Tempo 100 auf Autobahnen. Das 1,5-Grad-Ziel hält sie weiter für erreichbar.

Helga Kromp-Kolb (74) ist die Grande Dame beim Klimaschutzthema in Österreich: Sie war Professorin für Meteorologie an der Uni für Bodenkultur und auch für die Zentralanstalt für Meteorologie tätig. Kürzlich war sie auch wieder medial präsent, weil sie sich mit den "Klimaklebern" der "Letzten Generation" solidarisiert hat. Am Montag war sie auf Einladung der Robert-Jungk-Bibliothek für einen Vortrag in Salzburg zu Gast.

Sie haben schon vor 30 Jahren als eine der Ersten in Österreich in Interviews vor den ...