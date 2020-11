"Es ist Angst vor Kontrollverlust"

Die Politik reagiert unter Zeitdruck mit drastischen Einschränkungen auf steigende Infektionszahlen. Langfristig werden auch die Folgen dieser Maßnahmen zu bedenken sein.

Warum gibt es in Deutschland bei 11.000 Coronatoten einen Lockdown, während 25.000 Grippeopfer und 30.000 Sterbefälle durch Raucherkrebs in Kauf genommen werden? In anderen Ländern sind die Zahlenverhältnisse ähnlich. Die SN sprachen mit Sigrid Graumann, die im Deutschen Ethikrat mitwirkt.

Warum sind erhebliche Einschränkungen der individuellen Freiheiten im Falle dieser Pandemie gerechtfertigt, obwohl die Zahl der Sterbefälle insgesamt nur geringfügig steigt? Sigrid Graumann: Es geht nicht um die absolute Zahl. Die ist im Vergleich zur Gesamtsterblichkeit bisher in ...