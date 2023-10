Nein, es ist nicht alles schlecht: Was neben den täglichen Berichten über Krieg und Terror oft untergeht.

Rundherum tobt der Krieg, der nicht enden will. Horden von Soldaten ziehen durch die Länder, wüten, vergewaltigen, brandschatzen. Mitten in dieser Zeit der Not und des Grauens, in den Wirren des Dreißigjährigen Kriegs, schreibt der Barocklyriker Paul Fleming wie zum ...