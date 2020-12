EU-Agentur fordert stärkeren Schutz der Bürger vor Auswüchsen von KI

Die EU-Staaten sollten ihre Bürger durch gesetzgeberische Maßnahmen vor Auswüchsen der Künstlichen Intelligenz (KI) schützen. Das fordert die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) in einem am Montag an ihrem Sitz in Wien veröffentlichten Bericht. Die automatisierten Abläufe in Entscheidungsprozessen unter Zuhilfenahme der KI könnten zu Diskriminierung und ungerechter Behandlung führen.

SN/APA/AFP/MANJUNATH KIRAN Symbolbild.