EU-Einigung auf neue Schadstoffregeln für Industrie und Bauern

Bestimmte Industrieanlagen und Landwirtschaftsbetriebe in Europa unterliegen in der EU künftig neuen Schadstoffvorgaben. Damit soll die Gesundheit von Menschen und die Umwelt besser geschützt werden, wie die EU-Staaten und das Europaparlament in der Nacht zu Mittwoch mitteilten.

Für Industriebetriebe gibt es nun neue Schadstoffregeln (Symbolbild).