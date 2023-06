EU-Kommission will 1,23 Milliarden Euro in mentale Gesundheit investieren

Mit mehr als einer Milliarde Euro will die EU-Kommission Menschen mit psychischen Problemen helfen. Die Brüsseler Behörde stellte am Mittwoch 20 verschiedene Initiativen vor, die mit künftig insgesamt 1,23 Milliarden Euro aus EU-Mitteln gefördert werden. Ziel sei es, die mentale Gesundheit von Menschen stärker in den Vordergrund zu rücken, wie EU-Kommissarin Stella Kyriakides am Mittwoch sagte.

BILD: SN/HEINZ BAYER Symbolbild