Europäer sind die Landwirte im All

Das Labor "Columbus" der Europäischen Raumfahrtagentur wurde vor zehn Jahren an die internationale Raumstation ISS angeschraubt. Seither fanden dort die außergewöhnlichsten Forschungen statt. Und es wurde dort Salat geerntet.

Das Columbus-Modul schaut ein bisschen aus wie eine ausgebaute Waschtrommel und ist Europas Beitrag zur Forschung im All. Auf der Internationalen Raumstation ISS. In den vergangenen zehn Jahren haben Astronauten hier Pflanzen angebaut, neue Metalle entwickelt, Flüssigkeiten beobachtet und sogar Experimente an sich selbst durchgeführt.

Vor zehn Jahren hob Columbus mit dem Space Shuttle Atlantis ab. Das Weltraumlabor Europas flog ins All und dockte vorsichtig an der Internationalen Raumstation ISS an und wurde dann buchstäblich an der ISS angeschraubt.

Inzwischen ist aus ihm ein geschäftiger Arbeitsplatz geworden - der Lieblingsbereich des jüngst aus dem All zurückgekehrten Paolo Nespoli. Der italienische Astronaut sagt: "Für einen europäischen Astronauten ist es ein bisschen sowas wie ein zu Hause. Im Grunde ist der europäische Astronaut für Columbus verantwortlich, also für das Labor an sich. Also man muss regelmäßig überprüfen, ob alles funktioniert, ob alle Geräte richtig eingestellt sind. Halt ein bisschen wie daheim auch." Dieses Bild des Columbus-Moduls hier im Artikel wurde am 9. Juli 2013 von Luca Parmitano während seines Weltaumspaziergangs aufgenommen.

Schwerelosigkeit im Labor

Der ESA-Astronaut Leopold Eyharts überwachte 2008 die Einrichtung des 10-Tonnen-Moduls. "Ich hatte das Glück, Teil dieser Mission zu sein. Als erster europäischer Astronaut bin ich in das Columbus-Labor geflogen und habe quasi das Licht angemacht", erzählt er.

Das Modul ist im Inneren sehr gut organisiert. Es ist ein wissenschaftliches Labor, mit jeder Menge wissenschaftlicher Einrichtungen. Und das auf kleinstem Raum. Denn das Modul ist nur knapp sieben Meter lang und vier Meter breit. Das "begehbare" Raumvolumen beträgt gerade einmal 25 Kubikmeter. Im Labor herrscht Schwerelosigkeit wie überall auf der ISS.

Die Möglichkeit, wiederholt Experimente durchzuführen, hat zu bahnbrechenden Ergebnissen geführt. So erforschten die Wissenschafter beispielsweise, wie Pflanzen in der Schwerelosigkeit zurechtkommen. Jetzt wollen sie Systeme entwickeln, die Nahrung für Astronauten auf Langzeitmissionen produzieren können.

Pflanzen können sich anpassen

Ann-Iren Kittang Jost vom Zentrum für interdisziplinäre Forschung im Weltall, erklärt: "Wir können Pflanzen tatsächlich in Schwerelosigkeit anbauen. Pflanzen können sich anpassen, aus Samen keimen, sie können den gesamten Lebenszyklus durchlaufen und neue Samen produzieren. Pflanzen können sich sehr gut so ungewöhnlichen Bedingungen anpassen. Das ist ziemlich faszinierend."

In einer anderen Reihe von Experimenten des Raumlabors Columbus wurden Lebensformen der Erde dem Universum außerhalb des Moduls ausgesetzt.

Anderthalb Jahre lang wurden sie in Schalen im Vakuum des Weltraums fixiert. Einige in der Sonne, andere im Schatten - allein um ihre Widerstandsfähigkeit zu testen. Die Astro-Biologin lke Rabbow erzählt über die Experimente: "Drei dieser Schalen gelangten mit der Expose-E-Mission auf die ISS. Zusammen mit diesen Schalen schickten wir verschiedene Mikroorganismen ins All, von Bakterien bis zu Flechten, und auch einige Tierlarven. Und tatsächlich, einige dieser Organismen haben überlebt."

Astronauten machen Selbst-Experimente

Der Aufbau der Internationalen Raumstation begann 1998 mit dem russischen Zarya-Modul. Neben Columbus verfügt die ISS inzwischen über Wissenschaftslabors aus Japan, Russland und den USA. Die Astronauten an Bord haben zahlreiche Experimente durchzuführen, viele davon an sich selbst. Sie testen, wie ihre Muskeln, Knochen, ihr Blut und Gehirn im Weltraum reagieren.

Ein überraschendes Ergebnis ist, dass die elektrische Aktivität und Leistung des Gehirns im Weltraum reduziert ist. Warum, ist unklar.​

Unterdessen untersucht dieses Team die Strahlung. Die ist eine der größten Gefahren für Astronauten. Da das Projekt über einen langen Zeitraum angelegt ist, konnten die Forscher auf der ISS beobachten, wie sich die Strahlungsumgebung sofort veränderte, als die Raumstation um 70 Kilometer angehoben wurde. Auch die leicht schwankende Sonnenaktivität bekommen die Astronauten im All mehr oder weniger zu spüren.

Einzigartig sind auch die Experimente im Columbus-Labor mit Metallen. Es wurde ausprobiert, wie Metalle ohne Einwirkung von Schwerkraft erstarren. Die Forschungen der Europäer sind für künftige längere Weltraummissionen von großer Bedeutung.