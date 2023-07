Europäischer Erfinderpreis für Diesel aus Altöl und Löwenabschreckung

Das Europäische Patentamt (EPA) hat am Dienstag herausragende Innovationen mit dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet. Die Preisträger u.a. aus China, Finnland, Frankreich, Irland, Spanien und Kenia werden etwa für die Herstellung von Diesel aus Abfall, sichere Wasserstoff-Speicherung, risikoarme Lithium-Ionen-Batterien oder ein System zur Löwenabschreckung gewürdigt. Das nominierte Team um den österreichischen Physiker Josef Faderl von der voestalpine ging leer aus.

Die bei einer Zeremonie in Valencia (Spanien) ausgezeichneten Gewinner wurden von einer unabhängigen internationalen Jury aus über 600 vorgeschlagenen Kandidaten aus der ganzen Welt ausgewählt. Viele ihrer Erfindungen hätten das Potenzial, das tägliche Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern, heißt es in einer Aussendung des EPA.

Der spanische Chemiker Avelino Corma Canós erhielt den "Lebenswerk"-Preis für seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet synthetischer Katalysatoren. In der Kategorie "Industrie" wurde das finnische Team Pia Bergström, Annika Malm, Jukka Myllyoja, Jukka-Pekka Pasanen und Blanka Toukoniitty für die Entwicklung eines Verfahrens zur Umwandlung von tierischen Fettabfällen und gebrauchtem Speiseöl in Dieselkraftstoffe ausgezeichnet. In dieser Kategorie war auch ein Team um Josef Faderl von der voestalpine nominiert, die einen Werkstoff und ein Fertigungsverfahren zum Einsatz verzinkter Stahlbleche für höchstfeste Fahrzeugteile mit deutlich reduziertem Gewicht entwickelt haben.

In der Kategorie "Forschung" setzte sich das französische Team Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan und Nataliya Skryabina mit einer sicheren und effizienten Methode zur Speicherung von Wasserstoff mittels einer atomaren Struktur durch. Die Wissenschafter erhielten auch den durch öffentliche Abstimmung ermittelten Publikumspreis. In der Kategorie "KMU" siegten die irischen Physikerinnen Rhona Togher und Eimear O'Carroll mit der Entwicklung eines neuen schalldämpfenden Materials. Das Team um Kai Wu aus China entschied die Kategorie "Nicht-EPO-Länder" mit einer neuen Lithium-Ionen-Batterie für sich, die ein geringeres Entzündungs- und Explosionsrisiko hat.

Den ersten, mit 20.000 Euro dotierten Platz beim "Young Inventors Prize" bekam der 22-jährige Kenianer Richard Turere von der Volksgruppe der Massai, der mit einem Lichtsystem das Vieh seiner Familie schützt, ohne die lokale Löwenpopulation zu gefährden.