Europas alte Städte sind in Gefahr

Der Reichtum historisch gewachsener Zentren ist einmalig. Sie vereinen in idealer Weise und in schönstem Ambiente Wohnen und Arbeiten, öffentliches und privates Leben, Wirtschaft und Vergnügen. Doch der urbane Schatz ist zum Spekulationsobjekt verkommen.

Es gibt Augenblicke, die sich einprägen: Wenn in Venedig zartblauer Himmel und türkisgrünes Wasser verschmelzen, als wäre die fragile Stadt eine Vase aus Glas; wenn in Paris die Morgensonne den Kalkstein des Louvre in samtig-mattes Gold verwandelt; wenn auf der Place Stanislas in Nancy - einem unangetasteten royalen Ensemble aus dem 18. Jahrhundert - Jugendliche ausgelassen feiern, als gäbe es zwischen den Zeiten keine Brüche; wenn in der verschneiten Stadt Salzburg übermütige Kleine und Große eine Schneeballschlacht schlagen; wenn sich ...