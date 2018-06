Europas erster Satellit flog im Hippie-Jahr

Das Jahr 1968 war geprägt von weltweiten Bürgerrechtsprotesten und der Hippie-Bewegung. Es ist aber auch ein aufregendes Jahr für Europas Raumfahrt.

In Mexiko-Stadt beginnen gerade die XIX. Olympischen Sommerspiele und Kubricks Film "2001: Odyssee im Weltraum" hat in Washington, D. C. seine Weltpremiere. Martin Luther King wird erschossen und in Wien berät die UNO über internationale Straßenverkehrsregeln.

In Darmstadt zittert man dem Start eines fast 86 Kilogramm schweren Satelliten entgegen. Es ist schon der zweite, den die Europäer versuchen ins All zu bringen. Der Start muss also diesmal unbedingt gelingen. Viel steht auf dem Spiel. Unter anderem viel Geld und das Ansehen einer noch sehr jungen Raumfahrt. Der Kontrollraum befand sich im Europäischen Weltraum-Operationszentrum (ESOC) in Darmstadt. Das war damals noch Westdeutschland und es tobte der Kalte Krieg zwischen Westen und Osten. Da, am 17. Mai 1968, lancierte der ESA-Vorgänger, die European Space Research Organisation (ESRO), ESRO-2B . Es war ein zylindrisches Raumfahrzeug, das Röntgenstrahlen unseres nächsten Sterns, der Sonne, und kosmische Strahlung aus dem Rest des Universums untersuchen sollte.