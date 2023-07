Europas Sonde "Euclid" ins All gestartet

Die europäische Sonde "Euclid" zur Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie ist ins All gestartet. Das Fluggerät der Europäischen Raumfahrtagentur ESA hob am Samstag vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Cape Canaveral an Bord einer Falcon- 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ab, wie auf Live-Bildern zu sehen war.

BILD: SN/APA/AFP/GREGG NEWTON SpaceX-Rakete bringt europäische Sonde ins All