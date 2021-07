Experiment bereitet Südtiroler Winzer auf Klimawandel vor

Angesichts des Klimawandels und der einhergehenden Erderwärmung untersuchen Forscher der Universität Innsbruck gemeinsam mit Südtiroler Fachkollegen wie Weinreben auf Hitze- und Trockenstress reagieren. Bei einem Großexperiment am Zentrum für Extremklima-Simulation des Südtiroler Forschungszentrums Eurac Research in Bozen soll geklärt werden, wann bestimmte Rebsorten an ihr physiologisches Limit geraten, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Rebstöcke auf Hitze- und Trockenstress untersucht