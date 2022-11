Experte erklärt, warum es so schwierig ist, auszusteigen - oder einfach sein Leben zu ändern

Einfach aufhören? Eine der härtesten Übungen für uns Menschen, sagt Berater Gerald Ziegler.

Gerald Ziegler ist Unternehmensentwickler, beschäftigt sich mit Change-Prozessen und erklärt, warum wir nicht sehr gut darin sind, ans Aufhören zu denken.

Herr Ziegler, was, glauben Sie, wäre gewonnen, wenn sich mehr Menschen über einen Ausstieg Gedanken machen würden, wie es unsere Protagonisten vorgelebt haben? Gerald Ziegler: In Zeiten wie diesen, wo wir uns in vielen Bereichen in Sackgassen befinden, wäre es ein Gebot der Stunde, über ein Aufhören nachzudenken. Unsere große Schwierigkeit ist, aus dem eingelernten Wachstumsparadigma auszusteigen. ...