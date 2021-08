Experte: Waldbrände in Russland haben Folgen für Permafrostboden

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Russland rechnen Experten mit langfristigen Folgen für den Permafrostboden. "Im ersten Jahr gibt es keine großen Veränderungen. Zu erwarten sind sie in der Regel in zwei bis fünf Jahren", sagte der Wissenschafter Alexander Fjodorow vom Institut für Permafrost in der sibirischen Großstadt Jakutsk der Deutschen Presse-Agentur.

SN/AFP In der ostsibirischen Teilrepublik Jakutien brennt es auf einer Fläche von 4,4 Millionen Hektar.