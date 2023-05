Experten fordern Änderungen in der österreichischen Krebsversorgung

Steigende Fallzahlen und Therapiekosten bei Krebserkrankungen sind evident. Effizientere und für Patienten weniger belastende Versorgung seien vonnöten, sagen Experten.

Steigende Fallzahlen bei Krebserkrankungen und Kosten neuer Therapien sind eine "große Herausforderung für die Gesundheitsversorgung in Österreich", sagten Thomas Czypionka und Markus Kraus vom Institut für Höhere Studien (IHS) am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz. Um sie zu bewältigen, sollte man medizinische Zentren ausbauen, die Krebsversorgung besser abstufen, elektronische Gesundheitsangebote forcieren und Behandlungen vermehrt in Ambulatorien durchführen.

In Österreich erkranken jährlich mehr Menschen an Krebs, so Kraus. Im Jahr 1985 bekamen 29.262 Männer und Frauen solch eine Diagnose, 2020 waren es 43.014. Grund dafür ist die alternde Bevölkerung. "Die Wahrscheinlichkeit Krebs zu bekommen, steigt nämlich stark mit dem Alter", erklärte er. Die Zahl der Todesfälle ist trotz der vermehrten Erkrankungen konstant. "Das ist auf Therapiefortschritte zurückzuführen", sagte der Experte.

Auch die Kosten für das öffentliche Gesundheitssystem wachsen, und zwar in den Jahren 2000 bis 2020 doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt, so Kraus: "Die Ausgaben für die onkologische Versorgung (Anm.: Krebsversorgung) steigen noch dazu viel stärker als in der allgemeinen Gesundheitsversorgung".

Dafür gibt es mehrere Gründe, erklärte Thomas Czypionka: "Neue Krebstherapien sind nicht nur wirksamer, sondern zumeist auch teurer". Oft gibt es mehrere Therapieoptionen, das heißt, wenn der Patient nicht auf eine davon anspricht, können mehrere andere Möglichkeiten hintereinander probiert werden, um sein Leben zu retten. Durch die höheren Überlebensraten sind mehr Nachsorgebehandlungen nötig, die oft über mehrere Jahrzehnte in Anspruch genommen werden müssen. Es gäbe auch viele neue diagnostische Möglichkeiten zur Früherkennung (wie etwa das Nachweisen von Tumor-Erbgut mittels "Next Generation Sequencing"), dadurch werden viele Menschen heilbar, die zuvor nur "palliativ" (symptomlindernd, ohne die Ursache zu bekämpfen) behandelt werden konnten. "Dies ist ein großer Erfolg, den das Gesundheitssystem zu verbuchen hat", so Czypionka.

Das "extreme Anwachsen der abgerufenen Leistungen" sei nicht nur finanziell für das Gesundheitssystem eine große Belastung, sondern stellt auch das Personal vor große Herausforderungen, sagte er: "Wir müssen die Versorgung daher dringendst anpassen".

Erstens bräuchte es verstärkte Zentrenbildung. Zielgerichtete Therapien, besondere Bestrahlungen, komplexe chirurgische Techniken und "Next Generation Sequencing" für Diagnosen könne man nicht an jedem Krankenhaus etablieren. Die genaue Diagnose und Erstbehandlung sollte demnach in spezialisierten Zentren durchgeführt werden. "Dadurch wird die Behandlung sicherer und kosteneffizienter", erklärte Czypionka.

Anschließend sei eine "abgestufte Versorgung" nötig, wo man für jeden einzelnen Patienten je nach Tumortyp entscheidet, wo er behandelt werden kann. Dies wäre teils zuhause möglich, beim Hausarzt oder im lokalen Krankenhaus. "Dazu bräuchte es Änderungen im Gesundheitssystem, zum Beispiel, damit der Hausarzt über E-Medizin Fachärzte kontaktieren kann, und spezialisierte Pflegekräfte wie Cancer-Nurses (Anm.: Krebs-Pflegefachkräfte)". Außerdem plädierte er für eine "verstärkte Ambulantisierung".

Auch vermehrtes E-Health (elektronisches Gesundheitswesen) sei vonnöten. Dies wäre auf vielen Stufen möglich, meint Czypionka: Zum Beispiel vom Allgemeinmediziner zum Facharzt, bei E-Tumorkonferenzen, wo Fachärzte Befunde besprechen und Behandlungsschritte planen, sowie Online-Selbsthilfe unter den Patienten. Damit würden die Behandlungslasten verringert, weil Patienten etwa weniger Zeit in Warteräumen verbringen und sich Anfahrtswege sparen, und in Krankenhäusern könnte man dadurch freie Kapazitäten schaffen.

