Facelift in der Mittagspause? Expertin für Schönheits-OPs mahnt Qualität ein

Die Chefin der Plastischen Chirurgie der MedUni Wien fordert mehr öffentliches Geld für Forschung in diesem Fach. Das erhöhe die Patientensicherheit.

Dass die Zahl mancher Schönheitsoperationen in der Pandemie zugenommen hat, bestätigen nicht nur Statistiken: "Es gab in gewissem Maße eine Zunahme der Nachfragen für Oberlid- und Unterlidstraffungen", sagt Christine Radtke, Leiterin der Uniklinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie an der MedUni Wien. Sie erklärt sich das damit, dass sich der Fokus durch das Masketragen vermehrt auf die Augen gerichtet habe: "Und durch die Videokonferenzen haben sich viele Menschen mehr gesehen - bei verschiedenem Licht." Sie sagt, dass bei diesem ...