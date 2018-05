Feingefühl ist aller Bindung Anfang

Mütter und Väter müssen in den ersten Monaten viel probieren, um richtig auf die Bedürfnisse ihres Kindes zu reagieren. Wie eine sichere Bindung entsteht und warum das Kleinkind auf wenige Bezugspersonen konzentriert ist.

Die Psychologen und Bindungsforscher Klaus und Karin Grossmann erläutern im SN-Gespräch, warum Feinfühligkeit in der Eltern-Kind-Beziehung unerlässlich ist.

Warum ist in Ihrer Bindungsforschung der Begriff der Feinfühligkeit so zentral geworden? Klaus Grossmann: Wenn ein Kind geboren wird, ist es stammesgeschichtlich bereits mit einer Serie von Ausdrucksverhaltensweisen ausgestattet. Die Mutter ist intuitiv bereit, in das Kind hineinzusehen. Sie versucht herauszufinden, was das Kind will, und antwortet darauf: durch Berührung, durch die Modulation ihrer Stimme, durch Hochheben des Kindes, durch das ganze Repertoire, das eine Mutter für ihr Kind zur Verfügung hat. Dadurch findet sie heraus, was das Kind beruhigt, sodass es zufrieden ist.