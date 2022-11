Die Fachhochschule Salzburg richtet ihren Forschungsbereich neu aus.

Die Abteilung Forschungskoordination sowie das Start-up-Center werden in der neuen Abteilung Forschungs- & Transferservice vereint. Die Abteilung bekommt auch einen neuen Leiter: Michael Leitner wechselt von der Universität Salzburg nach Urstein. Der 40-Jährige war zuletzt wissenschaftlicher Projektmitarbeiter am Centre for Cognitive Neuroscience.