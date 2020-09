Fläche der Alpengletscher in zwölf Jahren um 13 Prozent geschrumpft

Die Fläche der Alpengletscher ist in den letzten zwölf Jahren um 13,2 Prozent geschrumpft. Dies entspricht einem Rückgang von circa 44 Quadratkilometer, geht aus einer internationalen Studie hervor, an der sich Forscher der Staatlichen Universität Mailand, der Universitäten von Zürich und Grenoble, sowie die Innsbrucker Forschungsfirma ENVEO IT beteiligt haben.

SN/christian sprenger Gletscherrückgang: Dieses Bild zeigt die Pasterze am Fuß des Großglockners in Heiligenblut im Jahr 2016.