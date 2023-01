Folgen des milden Jänners: Was passiert, wenn der Igel zu früh erwacht

Die Temperaturen sind seit Mitte Dezember außergewöhnlich mild. Schadet das Tieren und Pflanzen?

Bienen fliegen auf der Suche nach Blüten über Wiesen, Igel erwachen aus ihrem Winterschlaf: Was eigentlich den Beginn des Frühlings ankündigt, passiert in diesem Jahr teilweise schon im Jänner. Milde Temperaturen bringen die Natur aus dem Rhythmus. "Unser Ökosystem ist aufeinander abgestimmt", erklärt Julian Heiermann, Experte des deutschen Naturschutzbundes. Insekten, die früher fliegen, bräuchten dann auch Nahrungspflanzen. "Das ist in der Natur normalerweise synchronisiert. Wenn es noch extremer wird und es irgendwann vielleicht gar keinen Winter mehr gibt, habe ich ...