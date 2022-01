Folgt auf Corona oft Diabetes bei Kindern?

Eine Studie will einen Zusammenhang zwischen Diabetes und einer Coronainfektion bei Kindern erkennen. Das bezweifeln Expertinnen stark.

Vor allem bei Erwachsenen erhöht Diabetes das Risiko für einen schweren Coronaverlauf. Bei Kindern gaben Forscher Entwarnung: Diabetes Typ 1, der bei Kindern meist auftritt, gilt nicht als Risikofaktor. Umgekehrt will eine Studie nun einen Zusammenhang zwischen einer Coronaerkrankung bei Kindern und einem späteren Diabetes nahelegen. Was ist dran an dieser Untersuchung?

Zur Erklärung vorweg: Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung, bei der der Blutzuckerspiegel erhöht ist - entweder durch Insulinmangel oder Insulinresistenz. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Typen ...