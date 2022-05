Food-Trendforscherin Rützler: "Essen wird vermehrt Ausdruck des eigenen Lebensstils"

Ernährungstrendforscherin Hanni Rützler spricht über unseren neuen Umgang mit Nahrung und was wir künftig essen werden.

Im Food Report 2022 verweisen Sie auf ein neues Werteparadigma, das wir derzeit in Bezug auf unser Essverhalten erleben. Was meinen Sie damit? Hanni Rützler: Wir erleben gerade den Übergang vom spätindustriellen Zeitalter zum Wissenszeitalter. Wir sehen, dass Essen immer mehr Ausdruck des eigenen Lebensstils wird. Wir suchen uns also vermehrt aus, welche Speisen zu uns passen. Das hat aber auch mit dem Lebensmittelüberschuss, in dem große Teile der Gesellschaft leben, und der zunehmenden Individualisierung zu tun. Essen wird außerdem ...