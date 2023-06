Forschende fanden ältestes Fragment eines Buches aus 3. Jahrhundert vor Christus

Buchrestauratoren an Uni Graz entdeckten in ihrer eigenen Sammlung ein Papyrusfragment mit Spuren einer Heftung aus dem Zeitraum 260 vor Christus. Es ist damit das erste Buch in Buchform - und um rund 400 Jahre älter als die bisherigen Funde. In seinem zweiten Leben wurde das Buch übrigens zum Einhüllen einer Mumie verwendet.

BILD: SN/UNI GRAZ So sieht das „Mumienbuch“, das an der Uni Graz seit gut 100 Jahren aufbewahrt wird, im Detail aus. BILD: SN/UNI GRAZ Theresa Zammit Lupi ist leitende Restauratorin der Sondersammlungen der Uni Graz und hat den spektakulären Fund eher zufällig gemacht. BILD: SN/UNI GRAZ So sieht das „Mumienbuch“, das an der Uni Graz seit gut 100 Jahren aufbewahrt wird, im Detail aus. BILD: SN/UNI GRAZ Theresa Zammit Lupi ist leitende Restauratorin der Sondersammlungen der Uni Graz und hat den spektakulären Fund eher zufällig gemacht.