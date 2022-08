Forschende verstellen die innere Uhr von Korallen: Rettung für das Great Barrier Reef?

Wissenschafterinnen und Wissenschaftern in Australien ist es gelungen, Korallen außerhalb der Saison zum Laichen zu bringen. Kann der Forschungserfolg helfen, das Great Barrier Reef zu retten?

Am Great Barrier Reef kommt es jedes Jahr im November und Dezember zu einem Naturschauspiel. Dann nämlich laichen die Korallen - eine Art Fortpflanzungsshow der Superlative. Bei dieser entlassen die Korallen Eier und Spermienbündel in das Wasser, die dann den Befruchtungsprozess in Gang setzen.

In Australien, wo die Korallenforschung nicht zuletzt wegen des weltberühmten Great Barrier Reef einen wichtigen Platz einnimmt, ist es Forschenden nun gelungen, diesen Fortpflanzungsprozess mehrere Monate früher im Labor zu erzwingen. Laut dem Australian ...