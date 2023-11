Forscher entschlüsselten wie Darmbakterien Pflanzenglykoside spalten

Mikroben haben im Laufe der Evolution eine "Enzymschere" entwickelt. Sie macht sekundäre Pflanzenstoffe für den Menschen verfügbar.

Obst und Gemüse enthalten eine Vielzahl von sekundären Pflanzenstoffen - u. a. Flavonoide, Caratinoide, Glycoside - die den menschlichen Stoffwechsel positiv beeinflussen können. Damit der Mensch aber etwa die C-Glykoside überhaupt aufnehmen kann, muss der Zucker im Darm abgespalten werden. Forschende der TU Graz haben entschlüsselt, wie das funktioniert und führen das auf die Aktivität der Darmflora und deren "Enzymschere" zurück, teilte die TU Graz am Mittwoch mit.

C-Glykoside - eine besondere Art von Glykosiden - kommen häufig in Heilpflanzen vor. Sie sind chemische Verbindungen, bei denen ein Zuckeranteil über eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung mit einem Nichtzuckeranteil verbunden ist. Die Verbindungen sind ungewöhnlich stark, interessanterweise können sie aber mithilfe von Darmbakterien gespalten und damit auch für die Aufnahme in den menschlichen Organismus verfügbar gemacht werden.

Werkzeug der Darmbakterien zum Spalten der Glykoside ist entschlüsselt

Das Forschungsteam um Johannes Bitter, Martin Pfeiffer und Bernd Nidetzky vom Institut für Biotechnologie und Bioprozesstechnik an der TU Graz hat erkannt, welches Werkzeug die Darmbakterien zum Spalten der Glykoside nutzen und wie es funktioniert. Dafür wurden neben hochauflösenden experimentellen Methoden, wie der Proteinkristallographie, auch computerunterstützte Verfahren, mit denen die Dynamik der biochemischen Prozesse abgebildet werden konnte, eingesetzt.

Nun ist bekannt, wie die "enzymatische Schere" wirkt

Zur Spaltung wenden die Darmmikroben demnach eine "enzymatische Schere" an. Ihre Wirkung beruht wiederum auf der sogenannten Beta-Eliminierung. Die Forschenden konnten die Wirkungsweise des speziellen Enzyms auf atomarer Ebene entschlüsseln und die hocheffiziente Spaltung nachvollziehen. Es zeigte sich, dass für den Spaltungsprozess und dessen katalytischer Wirkung ein Mangan-Metallzentrum im Enzym essenziell ist.

Im Rahmen ihrer vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Studien haben die Forschenden der TU Graz in Kooperation mit Forschungsgruppen der Med Uni Graz in mehreren unterschiedlichen Mikroorganismen die evolutionäre Verwandtschaft verschiedener Enzymscheren identifiziert, die Glykoside spalten. "Bakterien der Darmflora besitzen diese Enzymschere ebenso wie eine große Gruppe von pflanzenassoziierten Bakterien in der Natur", schilderte Nidetzky. "Diese enzymatische Schere ist ein universell-katalytisches Prinzip, das die Aufspaltung der Naturstoffglykoside unabhängig vom Typ der Verknüpfung des Zuckers erlaubt", erklärte der Grazer Forscher.

Nidetzky geht vorerst nicht davon aus, dass der Mechanismus der Enzymschere zukünftig auch ohne die Beteiligung von Mikroorganismen, zum Beispiel in Nahrungsergänzungsmitteln, genutzt werden kann, um die Aufnahme von sekundären Pflanzenstoffen zu verbessern: "Eher denkbar wäre die Entwicklung von Probiotika mit Mikroorganismen, die diese Enzyme in ausreichender Aktivität besitzen", schloss der Forscher.