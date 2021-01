Forscher finden bei Schnabeltieren zwei Mal fünf Sex-Chromosomen

Ein Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus) hat nicht wie gewöhnliche Säugetiere, inklusive Menschen, zwei Geschlechtschromosomen, sondern zehn, berichtet ein Team um Qi Zhou vom Department für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien. Sie reihen sich pärchenweise in einer fünf Sex-Chromosomen langen Kette aneinander, wenn das Erbgut für die nächste Generation in die Geschlechtszellen aufgeteilt wird, so die Forscher im Fachjournal "Nature".

