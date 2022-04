Forscher identifizieren 50.000. Spinnenart - und es gibt viel mehr

Die Liste der bekannten Spinnenarten ist auf 50 000 angewachsen. Die neueste Art namens Guriurius minuano wurde in Lateinamerika identifiziert, wie die Herausgeber des World Spider Catalogue (Weltspinnenkatalog) am Naturhistorischen Museum in Bern bekanntgaben. Sie wiesen darauf hin, dass es geschätzte weitere 50 000 Spinnenarten gibt, die bislang noch nicht entdeckt wurden.

SN/dapd Symbolbild.