Forscher skizzieren Flussmanagement auf Basis von Physik und Big Data

Langzeitforschung, Engineering mit Weitblick, aber auch ein umfassendes, zunehmend automatisiertes Monitoring sind zentrale Elemente, um die Zukunft der Flüsse und das Leben mit den Flüssen nachhaltig zu gestalten. Davon zeigten sich Experten am Montagmittag vor Journalisten anlässlich der "Vienna Water Conferences 2023", die noch bis Freitag in Wien stattfinden, überzeugt. Profundes Wissen über physikalische Prozesse müsse Hand in Hand gehen mit "Big Data.

Flüsse weltweit sind zunehmenden Stressfaktoren ausgesetzt, von denen der Klimawandel nur ein Teil sei, sagte Hydrologe Helmut Habersack von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien. Man habe in jüngster Zeit "entweder mit zu viel oder mit zu wenig Wasser zu tun". Die Extreme zwischen Dürrezeiten und Hochwasser, ausgelöst durch die Extremwetterereignisse, würden künftig mehr; der Druck würde steigen, etwa auch ausgelöst durch das für die Zukunft erwartbare Ausbleiben der Gletscherschmelze. Ohne die Gletscher und die Sommerzuflüsse werde, so eine aktuelle Studie, der Rhein etwa ein Viertel weniger Wasser führen, u.a. mit entsprechenden Problemen für die Schifffahrt. "Das Spannungsfeld zwischen sozioökonomischen Notwendigkeiten und notwendigen Schutzmaßnahmen ist evident", so der Forscher, auf dessen Initiative die Konferenzen in Wien stattfinden.

Auch beim Sedimenttransport der Flüsse zeige sich entweder ein "Zuviel oder Zuwenig", die Störungen im Sedimenttransport führten beispielsweise zu Flussbett- und Küstenerosion. Flussregulierungen veränderten Flussregime und ihre Ökosysteme ebenfalls. "Wir haben Flüsse in andere Systeme transferiert", man müsse sich nun gut weitere Planungsschritte überlegen und nach "Win-Win-Lösungen" suchen, auch unter Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren.

Die Flüsse und ihre "Ökosysteme haben viele Nutzen", sagte US-Forscherin Heidi Nepf vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), die Modelle für physikalische Prozesse mit Fokus auf die Vegetation im Kontext Flüsse entwickelt. Es sei wichtig, diesen verschiedenen Nutzen zu quantifizieren und ökonomisch zu verifizieren, so Nepf.

Joseph Hun-Wei Lee, Präsident der International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) und Forscher an der Universität Hongkong sah die Notwendigkeit für Langzeitforschung rund um Flüsse und Gewässermanagement auch insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Urbanisierung. Mit dem Klimawandel fügten sich viele Unsicherheiten ins komplexe Gefüge ein, die naturwissenschaftliche Forschung müsse jedenfalls in Verbindung mit Sozialwissenschaften und Politikgestaltung erfolgen.

Den Nutzen von maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz (KI) strich Gustau Camps-Valls von der Universität Valencia (Spanien) hervor. "Wir haben heute Tonnen von Daten", es gebe auch bereits erfolgreiche Beispiele für Monitoring auf automatisiertem Wege, etwa in Bezug auf Flüsse und Wasserqualität. Im Rahmen eines Projektes schaut sich seine Gruppe auch bereits potenzielle Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT beim Monitoring von Gewässern an; die Forscher trainierten den Chatbot mit 10.000 Fachpublikationen aus angesehenen Journals. Man könne von Daten lernen, "KI ist gekommen, um zu bleiben", so Camps-Valls, auch wenn man darauf achten müsse, dass man gewisse, damit verbundenen Risiken kontrolliert.

Maschinelles Lernen und KI seien eine Ergänzung zu den bestehenden Methoden, kein Ersatz, so die Experten. US-Forscher Jim Best von der University of Illinois sah aber trotz "dem goldenen Zeitalter betreffend Daten" auch unverändert die Notwendigkeit, neue Techniken zu entwickeln, um Zustand und Handlungsfelder für Flüsse zu erkennen. "Wir wissen noch nicht genug über Flüsse." Dabei gehe es auch um die Integration von Wissen, dass die Bewohner an Flüssen und Indigene haben. Bei Maßnahmen wäre es letztlich auch wichtig, so waren sich die Experten einig, immer den Faktor Mensch und seine Reaktionen auf die sich verändernden Systeme mitzudenken.

Der 40. Weltkongress der IAHR (International Association for Hydro-environment Engineering and Research), die 5. World's Large Rivers Conference und die 30. Danube Conference finden noch bis zum 25. August 2023 im Austria Center Vienna statt. Rund 1.300 internationale Wissenschafterinnen und Wissenschafter kommen dabei zusammen.