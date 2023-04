Forscher tracken Zucker im Körper ohne radioaktive Substanz

Will man den Zuckerstoffwechsel mit bildgebenden Verfahren im Körper in Echtzeit nachverfolgen, braucht es in der Regel mit schwach radioaktivem Fluor markierte Glukose. Wiener Forscher können nun mit einer vielversprechenden Alternative aufwarten, für die lediglich das Trinken einer mit "schwerem Wasserstoff" (Deuterium) versetzten süßen Kräuterlimonade ausreicht. Das Team berichtet darüber in den Fachblättern "Investigative Radiology" und "Nature Biomedical Engineering".

BILD: SN/APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN Team stellt Ansatz mit 'schwerem Wasserstoff' und MRT-Scanner vor