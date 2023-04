Forscher wollen Eisproben aus der Arktis für die Nachwelt erhalten

In der Arktis wollen Forscherinnen und Forscher tief ins ewige Eis bohren, um Proben vor dem Schmelzen der Gletscher zu retten und für die Nachwelt zu bewahren. Wie die Leiter der Expedition mitteilten, will das Forschungsteam aus Norwegen, Frankreich und Italien am Dienstag auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen nördlich des Polarkreises mit den Bohrungen beginnen.

BILD: SN/APA (DPA)/A0009 HELFRIED WEYER Symbolbild.