Forscher wollen Psychotherapie messbar machen

PMU-Kongress zeigt, wie Klienten Daten zu ihrer Therapie erheben - und selbst davon profitieren.

Günter Schiepek hat ab 1998 ein System entwickelt, mit dem er den Prozess und den Erfolg von Psychotherapie messbar machen will: Umgesetzt wird sein sogenanntes Synergetisches Navigationssystem (SNS) mittels Fragebögen, die die Klienten per App am Smartphone ausfüllen. Noch bis diesen Samstag wird an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) darüber bei einer wissenschaftlichen Konferenz mit 70 Forschenden diskutiert.

Angewandt werde das SNS bereits von rund 30 Kliniken und bis zu 70 Psychotherapeuten im deutschsprachigen Raum, sagt Schiepek. Meist ...