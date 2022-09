Forschung an Med-Uni und Uni Graz zählt Nano-Partikel in Echtzeit

Nanopartikel nehmen eine wichtige Rolle in vielen Industriesparten ein. Arzneien, Biotechnologie, Kosmetika und vieles mehr setzen auf die winzigsten Teilchen, um besondere Eigenschaften zu erzielen. Das Med Uni Graz-Spin-off Brave Analytics hat in Kooperation mit der Uni Graz Messverfahren und -geräte entwickelt. Ein entsprechendes Gerät ist bereits marktreif und wurde auf der weltgrößten Laborgeräte-Messe in München - bei großem Interesse - präsentiert.

In einer soeben in Physical Review Applied erschienenen Arbeit beschrieben die Wissenschafterinnen und Wissenschafter der Med Uni Graz und der Uni Graz ein Messverfahren, das eine rasche, verlässliche und robuste Bestimmung dieser kritischen Größen erlaubt. "In dem Verfahren werden die zu untersuchenden Nanopartikel durch einen Kanal gepumpt. Gleichzeitig bewegt sich in Flussrichtung ein schwach fokussierter Laserstrahl, der zwei Aufgaben hat. Erstens können die Nanopartikel durch das gestreute Licht beobachtet werden, zweitens übt das Licht Kräfte auf die Nanopartikel aus", erklärte Ulrich Hohenester von der Universität Graz.

Die Nanopartikel werden durch die Lichtkräfte vom Lichtfeld "gefangen", wenn sie durch die Messzelle "schwimmen", während sie in Flussrichtung beschleunigt werden. Indem man die Beschleunigung der einzelnen Nanopartikel misst und analysiert, erhält man detaillierte Informationen über ihre Größenverteilung, Geometrie und Konzentration, wie am Donnerstag von der Uni Graz mitgeteilt wurde.

Die Idee zu diesem Verfahren stammt von Christian Hill von der Med Uni Graz, der derzeit mit seiner Firma Brave Analytics ein kommerziell erhältliches Messgerät basierend auf diesem Verfahren entwickelt. Die theoretische Beschreibung und die Auswertung der Experimente erfolgten durch Marko Šimić zusammen mit Hohenester vom Institut für Physik der Uni Graz. "Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit aus medizinischer Forschung, theoretischer und technologischer Entwicklung zusammen mit medizinischer bzw. biomedizinischer Anwendung fügt sich auch gut in die Ziele von BioTechMed-Graz ein", sagte Forscher und Unternehmer Hill.

Mit dieser Technologie wurde ein von der FFG (Österreichische Forschungsförderungs GmbH) gefördertes Projekt gestartet. Dabei wird die Probenvorbereitung von nanotechnologischen bzw. pharmazeutischen Flüssigkeiten wie Partikeln zum Knochenaufbau, Emulsionen, Impfstoffen oder ähnlichen Produkten begleitend erforscht. Das Projekt startete am 1. April dieses Jahres und wird voraussichtlich bis 20. Juni 2023 durchgeführt. Diese Arbeit wurde zudem von der EU-Kommission über das Projekt NanoPAT - an dem auch die Med Uni Graz beteiligt ist - gefördert und unterstützt.

Im Rahmen des Projekts soll auch die Anbindung der patentierten Technologie in industrielle Prozessanlagen erforscht werden. Dies soll u. a. helfen, die automatisierte Qualitätskontrolle zu verbessern oder Engpässe zu eliminieren. Ein Einsatz ist in den Sparten Pharma, Biotech und Materialtechnologie möglich.

Beim Brave Analytics freut man sich auf den Marktstart der B2-Geräte-Serie für Laboranwendungen Anfang nächsten Jahres. Zur Verfügung stehen soll ein kompaktes Laborgerät. Dies dient z. B. der Bestimmung von niedrigsten Konzentrationen, "wie diese zum Beispiel im Bereich Wasseranalytik von Nano-Plastics eine wesentliche Rolle spielen", erläuterte Hill.

Eine Demonstration auf der weltgrößten Laborgeräte-Messe "Analytica 2022" im Juni in München habe schon großes Interesse an dem Produkt generiert, wie von der Uni Graz mitgeteilt wurde. Fertigung, Montage und Endkontrolle der Hightech-Geräte würden vollständig in Graz durchgeführt, wie Mitgründer Gerhard Prossliner sagte. Derzeit sei man mit der Produktion von Geräten gut ausgelastet.