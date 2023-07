Forschungen zeigen: Das Sprachgut der Erde ist gefährdet

Grammatik verrät viel über die Menschheitsgeschichte und unsere kognitiven Fähigkeiten. Doch Forschungen zeigen nun, wie bedroht die sprachliche Vielfalt der Menschheit ist.

Immer mehr Sprachen werden nicht an Kinder weitergegeben und verfallen in eine Art Dornröschenschlaf.

Grammatik - allein das Wort lässt bei vielen Sprachschülerinnen und -schülern einen kalten Schauer über den Rücken ziehen. Was in der Muttersprache für die meisten automatisch funktioniert, kann in einer Fremdsprache zur Qual werden. Nur ein Beispiel: Um im Deutschen ...