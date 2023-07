Fossilien von zehn Zwergflusspferden auf Kreta gefunden

Prähistorische Funde werden auf 350.000 Jahre vor Christus datiert.

Auf der griechischen Insel Kreta sind bei Ausgrabungen Fossilien von zehn Zwergflusspferden gefunden worden, die auf 350.000 Jahre vor Christus datiert werden können. Der Paläontologe Giorgos Lyras sprach am Montag von einer "bedeutenden Entdeckung". Zum ersten Mal sei "eine so hohe Konzentration von Zwergflusspferd-Fossilien in Griechenland gefunden" worden, sagte der Experte von der Universität von Athen der Nachrichtenagentur AFP.

Die Ausgrabungen der Universität hatten in der vergangenen Woche auf dem im Osten der Insel gelegenen Berg Katharo auf 1100 Metern Seehöhe begonnen und laufen noch bis zum nächsten Wochenende. "Wir erwarten, dass wir eine noch größere Anzahl von Flusspferd-Fossilien finden", sagte Lyras.

Ihre Existenz sei seit dem 18. Jahrhundert bekannt, aber "es ist das erste Mal, dass wissenschaftliche Ausgrabungen ausgeführt werden, um sie zutage zu fördern". Im September sollen die Ausgrabungen bis zur Winterpause fortgesetzt werden.

Auf den griechischen Ägäis-Inseln wurden bereits Fossile weiterer endemischer Tiere entdeckt, etwa von Zwergelefanten auf den Dodekanes-Inseln Tilos und Rhodos oder auf der Kykladen-Insel Naxos.