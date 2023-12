Frauen trifft der Schlag anders

Ein Schlaganfall kann Frauen und Männer treffen. Es gibt aber geschlechtsspezifische Unterschiede.

Das Häferl fällt aus der Hand, der Mundwinkel hängt, Bilder vor den Augen erscheinen doppelt. Diese Anzeichen deuten auf einen Schlaganfall hin - bei Männern. Bei Frauen kann das gleich, aber auch ganz anders aussehen. "Die Symptome, die Männer haben sind bekannter", sagt Alexandra Kautzky-Willer, Gendermedizin-Professorin an der MedUni Wien. Dass es geschlechtsspezifische Anzeichen gibt, wurde lange nicht beachtet.

Alle 27 Minuten trifft laut der österreichischen Fachgesellschaft jemanden in Österreich der Schlag. Das sind circa 19.000 Menschen pro Jahr. Rund 1,9 Prozent der Todesfälle von Frauen gehen auf einen Hirnschlag zurück, bei Männern sind es rund 1,4 Prozent. Weltweit sind 43 Prozent der Schlaganfall-Betroffenen männlich, 57 Prozent weiblich.

Die Risikofaktoren dafür betreffen Frauen besonders stark: Dazu zählen hormonelle Schwankungen und die Verwendung hormoneller Verhütungsmittel. "Bis zur Menopause sind Frauen biologisch besser ausgestattet - wenn der Lebensstil passt ist ihr Risiko meist geringer", sagt Kautzky-Willer. Danach stiegen viele Risiken an. Frauen seien öfter von Vorhofflimmern, Depressionen, Migräne und entzündlichen Autoimmunerkrankungen betroffen und wären dadurch eher gefährdet. Auch Diabetes, Bluthochdruck oder Rauchen lösten bei Frauen ein proportional höheres Risiko aus. Studien legen nahe, dass einsame Menschen öfter einen Schlaganfall erleiden; "und besonders alte Frauen leben alleine", sagt sie. Im Schnitt seien Frauen zehn Jahre älter, wenn sie der Schlag treffe.

Und: Patientinnen schilderten oft Anzeichen, die nicht sofort mit einem Hirninfarkt assoziiert werden. "Das macht die Diagnose schwieriger", sagt Kautzky-Willer. Frauen litten häufig unter Bewusstseins- und Orientierungsstörungen, Schwindel, Schluckbeschwerden oder Sprachschwierigkeiten. Männer hingegen fielen meist in das typische Symptombild mit Lähmungserscheinungen, Doppelbildern, hängenden Mundwinkeln und akuten Sehstörungen.

Auch in der Rehabilitation gibt es Unterschiede: Eine Studie des Neurologischen Therapiezentrums Gmundnerberg (OÖ) zeigt, dass Männer in besserem Zustand in die Reha kommen und dadurch insgesamt trotz vergleichbaren Verbesserungen während der stationären Rehabilitation mehr profitieren. Bei Frauen vergeht mehr Zeit bis zur Reha und sie sind schon bei Einlieferung weniger autonom und haben mehr Einschränkungen. Gründe dafür seien vielfältig, nach einem Herzinfarkt sind es zum Beispiel oft auch vermeintliche Betreuungspflichten, sagt Kautzky-Willer.

Eine etwas andere Einschätzung hat Julia Ferrari, die Präsidentin der Österreichischen Schlaganfall Gesellschaft ist. "Dass Frauen andere Symptome zeigen, dazu gibt es zu wenig Daten", sagt sie. Vielleicht würden Patientinnen diese anders beschrieben oder empfinden. Klar sei: Frauen haben einen Nachteil aufgrund der höheren Risikofaktoren und ihres Alters , weshalb sie meist schwerer betroffen sind und eher im Pflegeheim landeten.

Der Schlaganfall ist nur ein Beispiel für den Einfluss des Geschlechts auf Erkrankungen, medizinische Therapien und Forschung. Das inzwischen wohl bekannteste ist der Herzinfarkt. "Seit 2010 hat die Gendermedizin aber an Fahrt aufgenommen", sagt Sylvia Gaiswinkler von der Gesundheit Österreich GmbH. Frauengesundheit sei ein Bestandteil davon und hier gebe es Aufholbedarf. "Das Gesundheitssystem ist historisch auf den Mann ausgerichtet", sagt die Soziologin. Diese Strukturen seien nicht so leicht aufzubrechen.

Stereotype Rollenbilder seien stark in der Medizin verankert. Frauen würden oft in der Psychosomatik-Ecke landen und erhielten die Diagnose Depression. Bei Männer würde seltener Depression diagnostiziert, die Suizidrate sei aber höher - und einem Suizid gehe immer eine nicht diagnostiziere Depression voraus. "Diese Voreingenommenheit verläuft zu ungunsten der Männer", sagt Gaiswinkler.

Patientinnen wiederum fühlten sich im Gesundheitssystem häufig nicht ernst genommen, dabei hätten sie ein höheres Hilfesuch- und Vorsorgeverhalten. Sie ließen sich aber leichter verunsichern, beharrten nicht darauf, dass sie weiter untersucht würden. Gaiswinkler: "Deshalb werden sie schlechter behandelt". Es brauche mehr Sensibilisierung in der Bevölkerung. Bereits in Schulen und gerade im Medizinstudium solle behandelt werden, dass das Geschlecht einen Unterschied macht. Die Fachfrauen sind sich einig: In der Forschung gibt es eine Datenlücke und Aufholbedarf. "Klinische Studien wurden hauptsächlich an Männern durchgeführt, daher hinkt die Frauengesundheit hinterher - auch jetzt noch", sagt Kautzy-Willer. Bevorzugt wurde die postmenopausale Frau, die keinen Zyklus habe und nicht mehr schwanger werden könne. Insgesamt seien Frauen aber auch weniger bereit, an Studien teilzunehmen. "Die Daten von Frauen gehen im Gesamtbild unter", kritisiert sie, "auch bei der diastolischen Herzschwäche, von der Frauen doppelt so oft betroffen sind."