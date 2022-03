Frauenministerin Raab: "2030 soll keine Frau mehr an Brustkrebs sterben"

Rund 5.500 Brustkrebs-Neuerkrankungen werden pro Jahr in Österreich registriert. Die Erkrankung ist mit 29 Prozent die am häufigsten diagnostizierte Krebsart bei Frauen. In Sachen Krebs-Todesursachen liegt Brustkrebs nach Lungenkrebs an zweiter Stelle. Bis 2030 soll keine Frau mehr an Brustkrebs sterben, erklärte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) in einem Frauenministerin Susanne Raab (Statement am Montag anlässlich einer Pressekonferenz in Wien.

SN/robert ratzer Frauenministerin Susanne Raab.