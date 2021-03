Fresszellen außer Kontrolle verursachen Verwachsungen im Bauch

Ein schweizerisch-kanadisches Forschungsteam hat entdeckt, wie sich potenziell lebensgefährliche Verwachsungen im Bauchraum nach Operationen bilden. Die Übeltäter sind demnach verklumpte Fresszellen, die außer Kontrolle geraten, wie sie in der Fachzeitschrift "Science" berichten.

Verklumpende Fresszellen, sogenannte Makrophagen, haben eine Schlüsselfunktion in der Wundheilung. Indem sie gerinnen, versiegeln sie kleine Verletzungen und hören anschließend auf, sich zu verklumpen. Dringt jedoch bei einer Operation Luft in die Bauchhöhle ein, stoppt der Gerinnungsprozess nicht: Die Gerinnsel bilden lange Stränge, die schlussendlich zu den Verwachsungen führen.

Das Team der Universität und des Inselspital Bern sowie der kanadischen University of Calgary um den Viszeralchirurgen Joel Zindel entschlüsselten diesen Verschlussmechanismus anhand eines neu entwickelten Mikroskopie-Modells. Dieses ermöglichte es ihnen, die feinste Stelle der Bauchwand von lebenden Mäusen als Fenster zu nutzen, um die Makrophagen in Echtzeit in der Bauchhöhle zu filmen, wie die Institutionen am Freitag mitteilten.

Die Forschenden entdeckten, dass der molekulare Mechanismus auf speziellen, unspezifischen Rezeptoren der Makrophagen basiert, die eine Vielzahl von Strukturen erkennen. Schwimmen die Fresszellen in der Flüssigkeit der Bauchhöhle umher, bleiben sie mit den Rezeptoren an der Wunde haften und verrichten ihre Aufgabe.

Das Team stellte fest, dass sich im Mausmodell weniger Verwachsungen bildeten, wenn sie die identifizierten Rezeptoren blockierten. Gemäß der Mitteilung sucht das Team nun Industriepartner, um den Wirkstoff - der bereits zum Patent angemeldet wurde - in menschlichem Gewebe zu testen. Sie hoffen, dass damit dereinst beispielsweise Patientinnen und Patienten vor Operationen behandelt werden könnten, um Verwachsungen zu verhindern.