Fünf Jahre Vogelwarte: Wiederansiedelung, Zugvogelforschung, Beringen

Seit fünf Jahren gibt es in Österreich eine Vogelwarte. Die wissenschaftliche Einrichtung hat in dieser Zeit 110.000 heimische Vögel beringt, Rastgewohnheiten von Zugvögeln aufgeklärt und den stark bedrohten Sakerfalken mit Nistkästen auf Hochspannungsmasten unter die Flügel gegriffen, berichten Forscher bei einem Online-Seminar Donnerstag Abend. Außerdem informieren sie die Leute etwa, wie man Terrassen und Gärten Piepmatz-gerecht gestaltet.

Der Sakerfalke, auch Würgfalke genannt, bewohnt Steppen und Waldsteppen von der Mongolei bis Österreich. Er brütet natürlicherweise in großen, von Bussarden oder Adlern verlassenen Horsten auf hohen Bäumen. Solche Standorte sind aber heute in der "menschengemachten Steppe" also durch die vielen intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen, sehr selten, sagte Richard Zink von der Außenstelle Seebarn am Wagram (NÖ) der Österreichischen Vogelwarte. Dadurch ist der hocheffiziente, einst sehr erfolgreiche Jäger weltweit stark gefährdet.

Die Forscher haben den Sakerfalken in Zusammenarbeit mit dem Stromnetzbetreiber Austrian Power Grid deshalb Ersatz angeboten, und Nistkästen aus Aluminium, die in sozialen Werkstätten hergestellt wurden, in zig Metern Höhe auf Hochspannungsmasten montiert. "Sie sind fest verschraubt mit der Stahlkonstruktion, damit sie auch bei heftigen Stürmen nicht herunterfallen und mit Rundkieseln gefüllt, deshalb brauchen sie über Jahrzehnte hinweg nicht gewartet werden", erklärte er. Weil sie das hohe Sicherheitsbedürfnis der Greifvögel bei der Brut erfüllen, würden sie sehr gut angenommen. "Dadurch ist der Sakerfalke in Österreich wieder im Aufwind, es gibt mittlerweile wieder 40 bis 50 Paare mit eigenen Territorien und über hundert Jungvögel jährlich", berichtet Zink.

In einem weiteren Projekt haben die Vogelwarte-Forscher den Habichtskauz im Wienerwald und dem Wildnisgebiet Dürrenstein (NÖ) wiederangesiedelt. Er war nach 1950 praktisch aus Österreich verschwunden. Sie züchteten die Tiere nach, ließen die Kauze mit rund drei Monaten frei und hängten ihnen Nistkästen als Brutmöglichkeit im Wald auf. "Wir kennen mittlerweile 30 bis 35 Reviere, wahrscheinlich gibt es sogar deutlich mehr, denn sie sind nur sehr schwer zu finden", sagte Zink.

Die Außenstelle Seebarn organisiert auch Fachexkursionen, Ausbildungsveranstaltungen und Informationstage, wo man den Besuchern etwa zeigt, wie man Gärten und Terrassen mit den geeigneten Nistkästen und adäquater Bepflanzung vogelfreundlich machen kann, so der Forscher. Seebarn am Wagram liegt unweit von Krems in einem der größten Weinbaugebiete Österreichs. Die Weingartenlandschaft sei mit der Begrünung zwischen den Rebzeilen eine "Wiese zweiter Hand", ähnlich den Weideflächen. "Jene Vogelarten, die normalerweise auf Weideflächen angewiesen sind, wie der Wiedehopf, finden dort teils einen zweiten Lebensraum und eine neue Chance", sagte Fink. Deshalb wolle man sich bei den Bewirtschaftern der Weingärten einsetzen, "dass Vogelschutz bei ihnen großgeschrieben wird".

Außerdem widmet sich die Vogelwarte der Beringung von Vögeln vom winzigen Wintergoldhähnchen bis zum großen Bartgeier, erklärte Wolfgang Vogl. Sie ist die österreichische Beringungszentrale mit eigenen Ringen, einer Datenbank und mehr als Hundert, größtenteils ehrenamtlichen und speziell ausgebildeten "Beringern". Seit dem offiziellen Start Anfang 2016 haben sie 110.000 Vögel mit den österreichischen Ringen gekennzeichnet. Das sei sehr wichtig für die Zugvogelforschung, um zum Beispiel die Zugrichtung der Vögel zu untersuchen, ihre Überwinterungsgebiete herauszufinden, ihren Bruterfolg und die Sterblichkeit abzuschätzen, sowie Zu- und Abnahmen festzustellen. So habe man etwa erfahren, dass die Kohlmeisenpopulationen recht stabil sind, während die Klappergrasmücken einen deutlichen Rückgang verzeichnen.

Für die Zugvogelforschung besuchen die Mitarbeiter der Vogelwarte auch immer wieder Forschungsstationen etwa in Australien, Afrika, Süd- und Zentralamerika, sowie im Mittelmeerraum, berichtete Ivan Maggini. Eine solche Station gibt es zum Beispiel auf der kleinen Insel Ponza westlich von Neapel in Italien. "Dort findet man in der Zeit des Frühjahrszugs extrem viele Vögel, sie nutzen das Eiland anscheinend als erste Zwischenstation, nachdem sie 500 Kilometer von der Küste Afrikas über das Mittelmeer in Richtung Europa geflogen sind", so Maggini.

Für die Forscher war es trotzdem ein Rätsel, warum auf dieser Insel so viele Vögel zu finden sind: Es ist dort sehr trocken und es gibt kein Frischwasser, wenig zu fressen, aber viel Nahrungskonkurrenz. Zum Festland wäre es nicht mehr weit, man sähe es sogar von der Insel aus. Maggini und Kollegen legten Netze aus, um die Vögel mehrmals täglich zu fangen und festzustellen, wie lange sie sich dort aufhalten.

Die allermeisten (bis zu 98 Prozent) wurden nur einmal gefangen, waren also nur kurz einmal auf der Insel gelandet, haben dort vielleicht ein wenig gerastet, und waren rasch wieder verschwunden. Ganz selten blieben die Zuggäste mehrere Tage auf dem Eiland, das waren meist sehr leichte, und wohl sehr erschöpfte Tiere, die es nicht wirklich schafften, rasch weiterzukommen, meint er. "Die Vögel kommen also offensichtlich meist nicht zum Fressen nach Ponza, brauchen aber eine kurze Rast von wenigen Stunden, schlafen ein bisschen und fliegen dann weiter", sagte Maggini. Für diese kurze Rast ist die Insel wohl sicherer als das kontinentale Festland, weil es dort weniger Beutegreifer gibt.