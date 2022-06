Fund in Bayern bringt neue Erkenntnisse zum Aussterben der Dinos

An einem schwer zugänglichen Ort in Bayern sind Forscher Hintergründen für das Aussterben der Dinosaurier und anderer Tierarten weiter auf die Spur gekommen. Gleich zwei einschneidende Ereignisse ereilten die Dinos vor 66 Millionen Jahren, wie die Funde an einer abgelegenen Stelle im Berchtesgadener Land nahelegen. Ein gewaltiger Asteroideneinschlag sowie heftige Vulkanausbrüche hatten vor rund 66 Millionen Jahren zum Auslöschen von 75 Prozent des Lebens auf der Erde geführt.

SN/pixabay