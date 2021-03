Funktioniert die "Riegelimpfung"? Studie soll Impfungen in Schwaz begleiten

Eine wissenschaftliche Studie soll die Impfungen in Schwaz begleiten.

Am Donnerstag beginnt die Durchimpfung in der Tiroler "Modellregion" Schwaz, wie Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) den Bezirk im Zuge einer Pressekonferenz am Mittwoch nannte. 100.000 Impfdosen (je 50.000 für die erste und zweite Teilimpfung) des Herstellers Biontech/Pfizer wurden dafür aus dem EU-Kontingent vorgezogen. Die Impfaktion wird im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie von der MedUni Innsbruck und der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) begleitet.

Der Fokus der Studie soll auf der Wirkung des Impfstoffs bei den gängigen Varianten ...