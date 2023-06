Galaxie mit schwarzem Loch so genau wie noch nie zuvor gewogen

Astronominnen und Astronomen haben mit einem neuen Verfahren eine Quasargalaxie gewogen.

Das gebe unter anderem Aufschluss über die Entstehung von Schwarzen Löchern, hieß es in einer Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) im Fachblatt "Nature Astrophysics". Die Forschenden machten sich zunutze, dass der Quasar als Gravitationslinse agiert, teilte die EPFL am Mittwoch mit. Damit konnten sie laut EPFL die Masse dreimal genauer bestimmen als je zuvor.

Eine Gravitationslinse ist ein Phänomen in der Astrophysik, bei dem die Schwerkraft eines massereichen Objekts das Licht von Hintergrundquellen ablenkt und verformt. Durch die Analyse der Verzerrungen und Ringe um den Quasar, die durch die Schwerkraft der Galaxie verursacht werden, konnten sie laut EPFL präzise Messungen durchführen und die Masse der Galaxie bestimmen.

Ein Quasar ist eine sehr aktive und leuchtstarke Region im Zentrum einer Galaxie. Es handelt sich um ein supermassives Schwarzes Loch, das Materie aus seiner Umgebung ansammelt und dabei enorme Mengen an Energie abgibt. Quasare sind extrem hell. Sie können Milliarden Mal heller leuchten als unsere Sonne. Diese Helligkeit mache Messungen von Quasargalaxien schwierig, hieß es von den Forschenden. Denn das helle Licht des Quasars könne das Licht der Wirtsgalaxie überstrahlen oder verdecken.

Die Messung mit den Gravitationslinsen löst dieses Problem. Die Forschenden mussten aber zuerst einen Quasar finden, der ebenfalls als Gravitationslinse fungiert. Zwischen der Idee, eine Quasargalaxie mit Gravitationslinsen zu wiegen und den ersten Resultaten verging so laut EPFL-Mitteilung eine ganze Dekade. Denn Gravitationslinsen sind sehr selten. Nur in rund einer von tausend Galaxien kommen sie laut EPFL vor. Und auch Quasare sind nur in einer von tausend Galaxien zu finden. Ein Quasar, der als Linse wirkt, gebe es demnach in gerade mal einer von einer Million Galaxien.