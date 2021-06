Gammastrahlenblitz vor der Haustür lässt Theorien wanken

Die Beobachtung eines Gammestrahlenblitzes praktisch vor der Haustür lässt etablierte Theorien über die Entstehung dieser hochenergetischen Strahlung wanken.

Das berichtet ein internationales Forscherteam unter Beteiligung von Innsbrucker Astrophysikern im Fachjournal "Science". Üblicherweise entstehen solche Gammablitze in den Tiefen des Universums, das aktuelle Ereignis fand nur eine Milliarde Lichtjahre entfernt statt und ließ sich quasi in der ersten Reihe verfolgen.

Gammastrahlenausbrüche (Gamma-ray bursts, GRB) zählen zu den energiereichsten Ereignissen im Universum. Sie entstehen vermutlich bei der Verschmelzung von Neutronensternen bzw. Schwarzen Löchern oder dem Kollaps eines massereichen Sterns. Es handelt sich dabei um einen hellen, nur wenige Sekunden andauernden Blitz hochenergetischer Röntgen- und Gammastrahlung, der von einem länger andauerndem Nachglühen von Strahlung im Gamma- bis in den Radiowellenbereich gefolgt wird.

Am 29. August 2019 entdeckten die Fermi- und Neil Gehrels Swift-Observatorien einen GRB in nur einer Milliarde Lichtjahren Entfernung im Sternbild Eridanus, er erhielt den Katalogeintrag "GRB 190829A". "Typischerweise sind GRBs sehr viel weiter entfernt. Bei GRB 190829A sitzen wir in der ersten Reihe", erklärte Olaf Reimer vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck in einer Aussendung.

Daraufhin wurden die H.E.S.S. Cherenkov-Teleskope in Namibia auf diese Explosion gerichtet und konnten das bisher längste Nachglühen eines Gammastrahlenblitzes in relativ naher Distanz beobachten. Dabei wurden Photonen mit der bisher unerreichten Energie von bis zu 3,3 Tera-Elektronenvolt (TeV) gemessen, das ist laut Forschern die billionenfache Energie von optischen Photonen.

Weil der GRB vergleichsweise nahe stattfand, konnten die Wissenschafter in extrem hoher Genauigkeit die Energieverteilung der Photonen messen und stellten dabei eine große Ähnlichkeit des Nachglühens im Röntgen- und im Gammastrahlenbereich fest. Genau das lässt allerdings etablierte Theorien wanken - denn die gehen davon aus, dass Röntgen- und Gammastrahlung durch separate Mechanismen bei diesen kosmischen Ereignissen produziert werden.

Die Messungen zeigten starke Hinweise, "dass die Gammastrahlen durch denselben Mechanismus erzeugt worden sind wie die Röntgenstrahlung", erklärte Anita Reimer vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Uni Innsbruck. Für das theoretische Verständnis dieser gewaltigen Explosionen hat das weitreichende Konsequenzen. Notwendig seien weitere Studien von Gammastrahlenausbrüchen bei sehr hohen Energien, betonen die Forscher. Sie hoffen, dass sich die Rate von GRB-Beobachtungen durch verbesserte Instrumente wie dem zukünftigen Cherenkov-Telescope-Array (CTA) und ausgeklügelten Beobachtungsstrategien steigern lässt.

Die H.E.S.S.-Teleskope werden seit 2002 von einer internationalen Kollaboration in Namibia betrieben, der seit 2009 auch Österreich angehört. Olaf Reimer leitet die H.E.S.S.-Arbeitsgruppe an der Uni Innsbruck und koordiniert die österreichische Beteiligung an der Vorbereitung und dem Bau des Höchstenergie-Gammastrahlenobservatoriums CTA. Die H.E.S.S.-Teleskope sind nach dem österreichischen Physiker und Entdecker der kosmischen Strahlung Victor Franz Hess benannt. Sie messen Gammastrahlen, die beim Auftreffen auf die Erdatmosphäre eine Vielzahl an geladenen Teilchen produzieren. Diese emittieren dann über den sogenannten Cherenkov-Effekt sichtbares Licht, das die Teleskope messen.