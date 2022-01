Die Wissenschaft sollte stärker die Grundlage politischer Entscheidungsprozesse sein.



Gastkommentar SN

In zahlreichen Ländern des globalen Südens dient Wissenschaft der Weiterentwicklung von Technologien und soll meist einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Auf der nördlichen Hemisphäre ist es hingegen bis heute nicht selbstverständlich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in politischen Maßnahmen umgesetzt werden. Zum Beispiel wird seit mehr als 100 Jahren in unzähligen wissenschaftlichen Studien der Zusammenhang zwischen Treibhausgasen und der Erderwärmung belegt. Trotzdem wurde in der Abschlusserklärung des bislang letzten Klimagipfels in Glasgow von einem Ausstieg aus der Kohlekraft abgesehen - und lediglich eine ...