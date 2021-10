Gedankenkontrolle beim Zocken?

Ein "Fake" mit wahrem Hintergrund. Ein böses Computerspiel, das abhängig macht. Ein Geheimdienst, der Gedankenkontrolle an der ahnungslosen Bevölkerung testet - die Legende von "Polybius" und MKULTRA.

Zunächst zum Inhalt der Legende, die in Computerspielerkreisen seit Jahrzehnten nicht tot zu kriegen ist: Ein Game namens "Polybius" soll Anfang der 1980er-Jahre in den Spielhallen Portlands aufgetaucht sein. Das Arcade-Spiel sei in einem schlichten schwarzen Gehäuse gesteckt und in der Warteschlange wurde darum gekämpft, wer als Nächstes spielen durfte. Es sei süchtigmachend gewesen und habe epileptische Anfälle, Gedächtnis- und Schlafstörungen, Krämpfe, Halluzinationen, Panik, Depressionen und sogar Suizid hervorgerufen. Zusätzlich hätten unterschwellige Botschaften "Gehorche!" und "Konsumiere!" befohlen. Plötzlich seien Männer ...