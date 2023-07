Gefährlicher Krankenhauskeim dürfte gezielt ins Immunsystem eingreifen

Wiener Biochemiker zeigten, dass das Bakterium Pseudomonas aeruginosa Immunantwort seines Wirts mitbestimmt.

Einen neuen Mechanismus, mit dem ein heimtückischer Krankenhauskeim namens "Pseudomonas aeruginosa" die Immunantwort seines Wirts mitbestimmt, haben Wiener Biochemiker gefunden. Das Team um Thomas Böttcher von der Universität Wien berichtet im Fachblatt "Communications Chemistry" über den Nachweis bestimmter Stoffe, die das Bakterium offenbar produziert, um einen entzündungsfördernden Botenstoff in menschlichen Zellen zu stimulieren. Das bringt vielleicht neue Therapieideen.

Infektionen mit dem Pseudomonas-aeruginosa-Bakterium sind vor allem für Patienten mit bereits zuvor geschwächtem Immunsystem sehr gefährlich. Der Erreger spricht nämlich auf viele Antibiotika nicht an. Um dem Herr zu werden, untersuchen u.a. Wiener Wissenschafter die perfiden Interaktionen zwischen dem Bakterium und dem Körper seines Wirtes.

Die Erreger setzen ihren Festtstoffwechsel recht kreativ ein

Bereits bekannt war, dass die Bakterien ihre Angriffe untereinander mit einem Signalstoff namens "2-Alkylchinolon" abstimmen. Dass die Erreger ihren Fettstoffwechsel aber auch dazu nutzen könnten, noch andere, ähnliche Verbindungen herzustellen, vermuteten Böttcher und sein Team. Tatsächlich konnten die Wissenschafter jetzt nachweisen, dass das Bakterium auch "hydroxyliertes 2-Alkylchinolon" produziert.

Das eröffnet ihm zusätzliche Optionen: "Wir konnten zeigen, dass bereits eine relativ niedrige Konzentration des hydroxylierten 2-Alkylchinolons ausreicht, um den entzündungsfördernden Botenstoff IL-8 in den menschlichen Zellen zu aktivieren. Dies deutet darauf hin, dass Pseudomonas aeruginosa die Immunreaktion des Wirts moduliert", so Studien-Erstautorin Viktoriia Savchenko am Dienstag in einer Aussendung der Uni Wien. Durch die weitere Erforschung dieser Strategie erhoffen sich die Forscher neue Ansätze bei der Behandlung von Infektionen.